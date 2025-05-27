В Самарской области спустя пять часов объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Самарской области объявили отбой угрозе атаки беспилотников. Напомним, что ее объявляли рано утром 27 мая, около 05.00. А спустя примерно пять часов в приложении МЧС появилось объявление про отбой опасности.
За это время никаких чрезвычайных происшествий в Самарской области, по данным официальных источников, не зарегистрировано. Самарский аэропорт Курумоч работал в штатном режиме, все рейсы прилетают и отправляются по расписанию.
Опасность атаки беспилотников в Самарской области объявляют довольно часто. К счастью, чаще всего никакой реальной угрозы для жителей региона нет. 5 апреля вражеские беспилотники атаковали предприятие в Чапаевске, обошлось без пострадавших.