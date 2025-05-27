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В ходе СВО погиб Олег Шепляков из Волгоградской области

Под Волгоградом простились с героем СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области еще одна семья оплакивает своего героя. В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Олег Шепляков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города, боец до конца оставался верен своему долгу, мужественно защищая Родину. Его самоотверженность и отвага стали примером для многих. Он сражался за мирное небо над головой, за будущее своей семьи и своей страны.

Гибель Олега Шеплякова — невосполнимая утрата для его родных, близких, друзей и всех, кто знал этого смелого человека.

«Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким искренние соболезнования», — говорится в официальном сообщении администрации Камышина.