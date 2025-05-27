В ходе СВО погиб Олег Шепляков из Волгоградской области

В Волгоградской области еще одна семья оплакивает своего героя. В ходе специальной военной операции погиб житель Камышина Олег Шепляков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города, боец до конца оставался верен своему долгу, мужественно защищая Родину. Его самоотверженность и отвага стали примером для многих. Он сражался за мирное небо над головой, за будущее своей семьи и своей страны.