Силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ над Воронежской областью

25 украинских БПЛА сбили над Воронежской областью минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что беспилотники ликвидировали над четырьмя муниципалитетами. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области в результате падения обломков сбитого БПЛА загорелся лес. Пожар оперативно ликвидировали.
Режим опасности атаки БПЛА в регионе продлился около шести часов. Предупреждающий сигнал поступил в 1:20 вторника, 27 мая. Об отбое стало известно в 7:20.
По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников. 56 БПЛА сбили в Белгородской области, 25 — в Воронежской области, семь — во Владимирской области, пять — в Калужской области, четыре — в Тульской области и по одному в Ростовской и Липецкой областях.