Силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ над Воронежской областью

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников. 56 БПЛА сбили в Белгородской области, 25 — в Воронежской области, семь — во Владимирской области, пять — в Калужской области, четыре — в Тульской области и по одному в Ростовской и Липецкой областях.