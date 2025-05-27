Уроженец Приангарья погиб в зоне проведения СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Игорь Потапов, Илья Александрович родился 13 октября 1993 года в поселке Улькан. Учился в местной средней школе № 2, затем ее получил специальность автомеханика в Ульканском межотраслевом техникуме. Отслужил в армии, затем устроился на работу.