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Уроженец Приангарья погиб в зоне проведения СВО

Военнослужащему был 31 год.

Источник: IrkutskMedia.ru

Илья Нищенко из Казачинско-Ленского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащему был 31 год, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Игорь Потапов, Илья Александрович родился 13 октября 1993 года в поселке Улькан. Учился в местной средней школе № 2, затем ее получил специальность автомеханика в Ульканском межотраслевом техникуме. Отслужил в армии, затем устроился на работу.

Молодой человек заключил контракт в июне 2024 года и отправился в зону проведения СВО. Боец пал в мае 2025 года при выполнении боевых задач.