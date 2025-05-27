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The i Paper: погиб наемник из Британии Филлипс, работавший на ГУР Украины

Филлипс отправился на Украину в 2022 году.

Погиб наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Том Филлипс, он работал на главное разведывательное управление украинского оборонного ведомства, передает The i Paper.

«Бывший солдат британской армии умер на Украине», — говорится в материале британской газеты.

Уточняется, что МИД Великобритании подтвердило смерть Филлипса, однако не привело подробностей.

По данным источника издания, наемник отправился на Украину в 2022 году, он также отметил, что у бойца было психическое расстройство, из-за которого тот иногда не мог ходить.

Филлипс рассказывал другу, что на первой линии боевых действий — ужасная для ВСУ ситуация, подчеркнул собеседник газеты.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, с начала СВО на Украину прибыли более 13 тыс. наемников из разных стран. Киевский режим использует иностранцев как «пушечное мясо».

Ранее стало известно, что ВСУ вербуют женщин на верную смерть.