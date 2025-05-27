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Проведший три месяца в окружении ВСУ боец представлен к званию Героя России

Восемнадцатилетний военнослужащий из Бурятии с позывным Росомаха представлен к званию Героя России за мужество и стойкость в ходе специальной военной операции. Более трех месяцев он находился один в окружении вооруженных сил Украины, выполняя боевые задачи.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре 2024 года во время боя в тылу противника Росомаха оказался отрезан от своего подразделения и не смог самостоятельно вырваться к своим. Тем не менее он продолжал координировать артиллерийские удары, вызывая огонь на себя. Благодаря его действиям штурмовые группы смогли продвинуться вперед и оттеснить врага от границ России. Вернуться к российским позициям военнослужащий смог только в марте 2025 года.

В настоящее время Росомаха вновь на передовой и служит в составе штурмовой бригады. После завершения спецоперации он планирует продолжить службу в вооруженных силах России.