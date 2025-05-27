Проведший три месяца в окружении ВСУ боец представлен к званию Героя России

В ноябре 2024 года во время боя в тылу противника Росомаха оказался отрезан от своего подразделения и не смог самостоятельно вырваться к своим. Тем не менее он продолжал координировать артиллерийские удары, вызывая огонь на себя. Благодаря его действиям штурмовые группы смогли продвинуться вперед и оттеснить врага от границ России. Вернуться к российским позициям военнослужащий смог только в марте 2025 года.