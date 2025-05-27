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Глава Самары вручил сыну погибшего бойца СВО Орден Мужества на Последнем звонке

В Самаре посмертную награду героя спецоперации передали его сыну на Последнем звонке.

Источник: соцсети

В субботу, 24 мая, на Последнем звонке в Самарском казачьем кадетском корпусе глава города Иван Носков вручил Евгению Субботину Орден Мужества, которым посмертно наградили его погибшего отца Ивана. Об этом сообщил мэр в своем телеграм-канале.

«Понимаю гордость и разделяю боль Евгения. Абсолютно уверен, что он будет достоин памяти своего отца-героя и, как все выпускники-кадеты, всегда будет готов встать на защиту своей Родины», — написал Носков.

Напомним, в школах Самарской области 24 мая прозвенели Последние звонки. В областном центре их отметили 17 тысяч выпускников.