Глава Самары вручил сыну погибшего бойца СВО Орден Мужества на Последнем звонке

В субботу, 24 мая, на Последнем звонке в Самарском казачьем кадетском корпусе глава города Иван Носков вручил Евгению Субботину Орден Мужества, которым посмертно наградили его погибшего отца Ивана. Об этом сообщил мэр в своем телеграм-канале.
«Понимаю гордость и разделяю боль Евгения. Абсолютно уверен, что он будет достоин памяти своего отца-героя и, как все выпускники-кадеты, всегда будет готов встать на защиту своей Родины», — написал Носков.
Напомним, в школах Самарской области 24 мая прозвенели Последние звонки. В областном центре их отметили 17 тысяч выпускников.