ТАСС: ВСУ нанесли удар авиабомбой по окрестностям Авдеевки

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар, предположительно авиабомбой, по поселку Пантелеймоновка в окрестностях Авдеевки. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, удар пришелся на территорию у проезжей части.