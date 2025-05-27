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ТАСС: ВСУ нанесли удар авиабомбой по окрестностям Авдеевки

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар, предположительно авиабомбой, по поселку Пантелеймоновка в окрестностях Авдеевки. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, удар пришелся на территорию у проезжей части.

Источник: AP 2024

«Возле дороги в Пантелеймоновке ВСУ ударили, предположительно, управляемой авиабомбой», — сообщили в оперативных службах.

Там уточнили, что на месте удара образовалась большая воронка, пострадавших нет.