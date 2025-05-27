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При украинских атаках на российские регионы пострадали мирные жители

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мирные жители, в том числе женщины и дети, пострадали в результате атак беспилотников по регионам России, в ответ на это ВС РФ нанесли удары исключительно по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети. В ответ на действия киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами — исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.