ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы

«23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.