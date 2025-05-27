«23 мая высокоточным оружием наземного базирования нанесен групповой ракетный удар по месту разгрузки и складу контейнеров с имуществом военного назначения и боеприпасами в порту Одесса. В результате удара уничтожено около 100 контейнеров, в которых находились комплектующие для безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, а также боеприпасы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
ВС России нанесли удар по месту разгрузки боеприпасов в порту Одессы
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Групповой удар нанесла российская армия 23 мая по порту Одессы, где находились 100 контейнеров с комплектующими для безэкипажных катеров, БПЛА и боеприпасами, также уничтожен склад контейнеров с имуществом военного назначения, сообщило Минобороны РФ.