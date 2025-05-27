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ВС РФ уничтожили две установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские войска ракетным ударом комплекса «Искандер-М» уничтожили две пусковые установки Patriot в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер М” в районе населенного пункта Орджоникидзе Днепропетровской области уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot», — сообщили в Минобороны.