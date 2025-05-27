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Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские военные 26 мая нанесли удар в том числе по пункту временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать шестого мая в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области», — говорится в сообщении.