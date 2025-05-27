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Российская ПВО сбила 2331 украинский беспилотник за неделю

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с вечера 20 мая по утро 27 мая перехватили и уничтожили 2331 украинских беспилотник, больше половины из них — вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая т.г. дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции — 1 465», — говорится в сообщении.