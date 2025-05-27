Прокурор заявил о почти 800 пропавших жителей Курской области

«Судьба 789 лиц в настоящее время не известна, среди них четверо детей», — сказал он.
Цуканов добавил, что в результате вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года погибли более 313 гражданских лиц, пострадали 794 человека, включая 26 детей.
Бои в Курской области начались 6 августа 2024 года. О полном освобождении региона от ВСУ Минобороны и Генштаб отчитались 26 апреля. Последним населенным пунктом, контроль над которым вернула российская армия, стало село Горналь неподалеку от города Суджи.
20 мая Курскую область впервые с момента освобождения от ВСУ посетил президент Владимир Путин. Он встретился с волонтерами в гуманитарном штабе, посетил строящуюся Курскую АЭС-2 в Курчатове и обсудил с врио губернатора области Александром Хинштейном помощь жителям приграничья.
25 мая Россия и Украина произвели третий и последний обмен в рамках формулы «1000 на 1000» в рамках договоренности, достигнутой на переговорах в Стамбуле. Стороны обменяли по 303 военнопленных. В первый день обмена после переговоров в Стамбуле, 23 мая, Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских. На следующий день стороны обменяли по 307 военнослужащих.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в рамках обмена среди гражданских лиц в Россию вернулись жители Курской области.