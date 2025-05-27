Прокурор заявил о почти 800 пропавших жителей Курской области

25 мая Россия и Украина произвели третий и последний обмен в рамках формулы «1000 на 1000» в рамках договоренности, достигнутой на переговорах в Стамбуле. Стороны обменяли по 303 военнопленных. В первый день обмена после переговоров в Стамбуле, 23 мая, Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских. На следующий день стороны обменяли по 307 военнослужащих.