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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки «Днепр»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 60 украинских военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.