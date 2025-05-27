«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки «Днепр»
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 60 украинских военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.