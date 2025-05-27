ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий группировки «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.