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ВСУ потеряли до 205 боевиков в зоне действия группировки «Запад» за сутки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, танк и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Двуречанское, Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Кутьковка, Петропавловка, Каменка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, танк, восемь пикапов и артиллерийское орудие, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.