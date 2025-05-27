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ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подразделения «Востока» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь в ДНР.

«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сводке Минобороны РФ.