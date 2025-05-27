ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что подразделения «Востока» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь в ДНР.
«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — добавляется в сводке Минобороны РФ.