ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Владимировка, Русин Яр, Новоэкономическое, Николаевка, Ульяновка, Артема, Алексеевка, Новоторецкое, Котляровка и Александрополь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.