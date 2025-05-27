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ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов «Центра» за сутки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 470 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Владимировка, Русин Яр, Новоэкономическое, Николаевка, Ульяновка, Артема, Алексеевка, Новоторецкое, Котляровка и Александрополь Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.