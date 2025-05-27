ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения «Южной» группировки заняли населенный пункт Старая Николаевка в ДНР.
«Север» атакует врага в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по трем бригадам и штурмовому полку противника в районах семи населенных пунктов Сумской области и города Волчанска Харьковской области.
Потери ВСУ в живой силе достигли 245 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по пяти бригадам и пограничному отряду погранслужбы противника в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и села Редкодуб в ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 205 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, восемь пикапов, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвинулись вперед в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 280 боевиков, две боевые бронированные машины Senator, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Бойцы «Центра» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах 11 населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли порядка 470 бойцов, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 215 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области.
«Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили 204 БПЛА самолетного типа, из них 141 вне зоны проведения СВО.