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Главное из брифинга Минобороны 27 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 27 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения «Южной» группировки заняли населенный пункт Старая Николаевка в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует врага в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по трем бригадам и штурмовому полку противника в районах семи населенных пунктов Сумской области и города Волчанска Харьковской области.

Потери ВСУ в живой силе достигли 245 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Запад» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по пяти бригадам и пограничному отряду погранслужбы противника в районах восьми населенных пунктов Харьковской области и села Редкодуб в ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 205 человек. Российские бойцы также ликвидировали: танк, восемь пикапов, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

Подразделения «Юга» продвинулись вперед в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар по четырем бригадам ВСУ в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 280 боевиков, две боевые бронированные машины Senator, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Бойцы «Центра» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах 11 населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли порядка 470 бойцов, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения «Востока» продвинулись в глубину обороны ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 215 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по трем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоандреевка Запорожской области, Тягинка и Садовое Херсонской области.

«Противник потерял до 60 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, четыре автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили 204 БПЛА самолетного типа, из них 141 вне зоны проведения СВО.