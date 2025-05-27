Главное из брифинга Минобороны 27 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ в живой силе достигли 245 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, две станции РЭБ и склад боеприпасов.