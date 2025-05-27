На Среднем Урале в 2026 году создадут центр реабилитации для бойцов СВО

В Свердловской области по инициативе врио губернатора региона Дениса Паслера появится центр реабилитации для участников специальной военной операции.
Глава региона 20 мая, выступая в Заксобрании, заявил о необходимости создать реабилитационный центр. По его словам, такого учреждения сейчас нет, и это недопустимо.
Денис Паслер сообщил, что открытие центра запланировано на 2026 год.
— Таких центров в стране — 12. Для меня большой вопрос, почему с учетом количества мобилизованных, контрактников и тех, кто служит, а у нас их не мало, нет окружного центра у федерального фонда, — рассказал Денис Паслер.
Врио губернатора отметил, что реабилитационный центр для бойцов СВО планировали создать ранее, но подходящее помещение найти не удалось. Теперь Свердловская область намерена догнать регионы, где такие учреждения уже работают. Центр будет учитывать все потребности военнослужащих.