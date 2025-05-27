Military Watch: российские «Искандеры» стали серьезной угрозой для американских Patriot на Украине

Согласно статье, с уверенностью о возможностях ракет «Искандер-М» стали говорить после ее испытаний в условиях высокой интенсивности боевых действий на Украине.
В мае в России были опубликованы кадры из Днепропетровской области, на которых видно, что в результате удара «Искандер-М» были уничтожены несколько ключевых компонентов ракетного комплекса Patriot: многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления пусковые установки ракет.
Как уточняет издание, первую систему Patriot российский «Искандер» успешно уничтожил 23 февраля 2024 года, вторую — 10 марта того же года в районе населенного пункта Сергеевка, что оставило сухопутные силы ВСУ в том регионе незащищенными. Во вторую неделю июля 2024 года появились новые кадры, подтверждающие уничтожение двух батарей Patriot в Одесской области. А 11 августа сообщили, что в результате ударов «Искандер-М» были уничтожены еще три ракетные батареи и радар AN/MPQ-65.
Способность ее ракет 9К720 уклоняться от радаров противника позволяет им с большей надежностью уничтожать широкий спектр других важных целей, даже если такие цели хорошо защищены.
В российском «Ростехе» утверждают, что противник бессилен против ракет «Искандер», поскольку они с огромной скоростью летят по сложной и непредсказуемой траектории, а перегрузка при маневрировании значительно превышает перегрузки, которые могут выдержать большинство зенитных ракет производства НАТО. По словам представителей «Ростеха», противнику остается «только наблюдать за полетом этих ракет и осознавать неизбежность разрушения своих объектов».