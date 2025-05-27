Military Watch: российские «Искандеры» стали серьезной угрозой для американских Patriot на Украине

Как уточняет издание, первую систему Patriot российский «Искандер» успешно уничтожил 23 февраля 2024 года, вторую — 10 марта того же года в районе населенного пункта Сергеевка, что оставило сухопутные силы ВСУ в том регионе незащищенными. Во вторую неделю июля 2024 года появились новые кадры, подтверждающие уничтожение двух батарей Patriot в Одесской области. А 11 августа сообщили, что в результате ударов «Искандер-М» были уничтожены еще три ракетные батареи и радар AN/MPQ-65.