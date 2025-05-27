Кадыров: Российские бойцы уничтожили нервную систему ВСУ под Часовым Яром

Как писал сайт KP.RU, ранее Рамзан Кадыров сообщил, что на Харьковском направлении бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» накрыли вражескую группу операторов БПЛА. Аэроразведка ВС РФ быстро выявила вражескую зону дислокации, в результате чего боевики вместе со своим оборудованием были оперативно ликвидированы ударными дронами.