Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ликвидации «нервной системы» ВСУ на Часовоярском направлении, бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили автомобиль, следовавший с грузом на позиции противника.
«Часовоярское направление. Здесь успешно противостоит укрофашистам личный состав 78-го мотострелкового полка “Север-Ахмат” МО РФ…», — написал он.
Кадыров отметил, что операторы БПЛА полка в ходе аэроразведки обнаружили «нервную систему» противника — его логистику. По словам Кадырова, первым нашим разведчикам попался пикап нацистов, следовавший с грузом на позиции ВСУ.
Глава Чечни подчеркнул, что благодаря высокому профессионализму дроноводов вражеский пикап был уничтожен, а боевик за рулем стал «двухсотым».
Как писал сайт KP.RU, ранее Рамзан Кадыров сообщил, что на Харьковском направлении бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» накрыли вражескую группу операторов БПЛА. Аэроразведка ВС РФ быстро выявила вражескую зону дислокации, в результате чего боевики вместе со своим оборудованием были оперативно ликвидированы ударными дронами.