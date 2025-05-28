Сбили опытного аса: роковая ошибка летчика помогла российским бойцам одержать верх над МиГ-29

Раскрыл российский боец и то, в чем именно заключалась ошибка пилота ВСУ. Все дело в том, что он не уследил за высотой, которую набрал самолет. Истребитель поднялся выше необходимой нормы и мгновенно попал в зону видимости бойцов ракетного комплекса.