Российские бойцы группы войск «Центр» вышли победителями из воздушной дуэли с украинским истребителем МиГ-29. Сбить летчика помогла роковая ошибка, которую тот допустил. Подробности в эфире телеканала «Звезда» рассказал начальник расчета ЗРК «Бук-М3» Антон Осипов.
Российский боец признался, что в этом поединке нашим солдатам противостоял настоящий профи. Однако он тем не менее допустил всего одну небольшую ошибку. А российские бойцы не упустили шанс и смогли поразить украинский истребитель и ЗРК «Бук-М3».
«Я даже не сомневаюсь в том, что это был профи, ас своего дела. Малейшая ошибка его помогла сбить самолет», — сказал Антон Осипов.
Раскрыл российский боец и то, в чем именно заключалась ошибка пилота ВСУ. Все дело в том, что он не уследил за высотой, которую набрал самолет. Истребитель поднялся выше необходимой нормы и мгновенно попал в зону видимости бойцов ракетного комплекса.
Ранее, 24 мая, Минобороны опубликовало сообщение, что российские силы ПВО сбили самолёт МиГ-29 ВСУ.
А 26 мая в военном ведомстве сообщили, что бойцы ВС РФ нанесли успешный удар по аэродрому ВСУ в Староконстантинове. Также наши воины выбили противника из поселков Владимировка и Беловоды Сумской области и уничтожили за сутки более 1415 украинских боевиков и иностранных наемников.