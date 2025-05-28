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Российские военные сбили украинского аса: он допустил роковую ошибку

Сбить украинского аса на МиГ-29 бойцам ВС России помогла его роковая ошибка.

Источник: Комсомольская правда

Летчик украинского истребителя МиГ-29 допустил роковую ошибку, когда поднялся на высоту выше нормы, и в результате был сбит. Об этом рассказал начальник расчета ЗРК «Бук-М3» Антон Осипов в эфире телеканала «Звезда».

«Я даже не сомневаюсь в том, что это был профи, ас своего дела. Малейшая ошибка его помогла сбить самолет», — отметил российский военнослужащий.

Как уточнили российские бойцы, истребитель поднялся выше необходимой нормы и попал в зону видимости ракетного комплекса ВС РФ. Ошибка, которую допустил летчик, стала для него фатальной.

В апреле этого года, как сообщало российское министерство обороны, военно-космические силы Российской Федерации успешно уничтожили самолет Су-27 украинских Военно-воздушных сил. А на Украине по поводу этого разгорелся настоящий скандал.

Известная своим правдоискательством депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление: украинские силы противовоздушной обороны сбили почти столько же самолетов и вертолетов Вооруженных сил Украины, сколько уничтожила российская ПВО. Вот якобы и с Су-27 произошла точно такая же история.

В феврале этого года российские военные также сбили Су-27 Украины, чем повергли большую часть украинских летчиков в уныние. Дело в том, что управлял бортом летчик Болотов, который без преувеличения считался асом у режима (Владимира) Зеленского. И командование ВСУ имело на него большие планы.

Эксперты отмечают, что в условиях активных действий российских военных, из 27 истребителей F-16, поставленных Украине, к 2025 году в рабочем состоянии останется только 19. При этом потери есть как среди самолётов, так и среди технического персонала и пилотов.

Более того, зарубежные истребители, предоставленные Киеву, не могут соперничать с российскими МиГ-31БМ, Су-30 и Су-35С. По его мнению, даже с поддержкой Североатлантического альянса Украина не сможет сократить технологическое отставание от России.

К слову, летом прошлого года на Западе заявили, что Россия уничтожила весь флот бомбардировщиков Су-24 на Украине.