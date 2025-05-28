Российские военные сбили украинского аса: он допустил роковую ошибку

В феврале этого года российские военные также сбили Су-27 Украины, чем повергли большую часть украинских летчиков в уныние. Дело в том, что управлял бортом летчик Болотов, который без преувеличения считался асом у режима (Владимира) Зеленского. И командование ВСУ имело на него большие планы.