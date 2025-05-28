Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил артустановки ВСУ на красноармейском направлении

«Артиллерийский расчет 152-мм буксируемой пушки 2А36 “Гиацинт-Б” группировки войск “Центр” уничтожил артиллерийские установки ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что расчет поразил район размещения личного состава и огневых средств ВСУ на дистанции более 20 км.
Также в Минобороны рассказали о работе беспилотников «Центра» на том же направлении спецоперации. В ведомстве отметили, что операторы БПЛА ведут системную работу по уничтожению техники и укреплений противника.
«Уничтоженные огневые точки, укрытия и выведенная из строя техника противника создают благоприятные условия для продвижения российских подразделений. Применение современных беспилотников стало важным фактором успеха на данном направлении», — добавили в ведомстве.