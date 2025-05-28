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Военнослужащий из Тулуна погиб в зоне СВО

С бойцом простятся 29 мая.

Источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Завгородний из Тулуна погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простятся 29 мая в храме на территории Тулунской городской больницы, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба администрации города, бойца захоронят в селе Ангуй.