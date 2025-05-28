Боец ВС РФ Фил: дрон после воздействия РЭБ попал в склад боеприпасов ВСУ

Российский дрон, подвергшийся воздействию украинской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поразил склад боеприпасов ВСУ, рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Фил.
Объект находился в населенном пункте Алексеевка, который расположен к северо-востоку от села Богатырь в ДНР. Изначально целью дрона был пикап украинских формирований.
Противник попытался скрыть автомобиль под кроной дерева. Российские военные направили беспилотник для удара по машине, однако воздействие РЭБ изменило траекторию полёта, и дрон атаковал склад ВСУ.
«И этот гараж весь разнесло. И это вот настолько случайно, что прям порадовало», — отметил командир отделения, слова которого приводит РИА Новости.
Фил уточнил, что его подразделение совершало вылет в рамках боёв за освобождение Богатыря.
Напомним, 18 мая стало известно, что российские войска освободили населённый пункт Богатырь. Село было превращено украинскими формированиями в мощный укрепрайон, который ранее прикрывал дорогу на город Курахово (ДНР).