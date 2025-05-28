Пленный боец ВСУ: около 90% мобилизованных погибло в боях у Дзержинска

Украинский пленный Василькин раскрыл, что при штурме Дзержинска (бывшей позиции ВСУ) из 100 мобилизованных солдат в боях погибли 89.
«Нас было 100 человек, но мы не знали этого [что их доставили на линию боевого соприкосновения]. И нас осталось около 11», — сказал он.
При этом украинский пленный отметил хорошие условия содержания в плену, подчеркнув, что российская сторона обеспечивает необходимую медицинскую помощь.
Ранее пленный ВСУ Виталий Гунтер рассказал, что за проступки и нарушения в рядах ВСУ жестко наказывали — сажали в яму. Кроме этого, Найдя оставленную кем-то недопитую бутылку, начальник полигона принял радикальное решение — объявил абсолютный запрет на питье воды.