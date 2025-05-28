«Лучше умереть в спортзале, чем на больничной койке»: история бойца, вернувшегося после ранения к активной жизни

Участник СВО Алексей Щербатенко прошел через тяжелейшее испытание. После ранения он оказался полностью обездвижен, но смог восстановиться и исполнить свою мечту. В 2021 году Алексей совершил прыжок с парашютом с высоты 4000 метров. Об этом боец рассказал корреспонденту KP.RU.
До СВО Алексей Щербатенко был предпринимателем в Красноармейске. После Майдана, как он говорит, понял, что русским не дадут спокойно жить, и тайно от семьи записался в ополчение. Прошел путь от бойца до охранника первого главы ДНР Александра Захарченко. Однако в 2017 году он упал с высоты в полной экипировке, ударился шеей — травму сразу не распознали, пытались усадить и поднять.
— В этот момент я буквально почувствовал, как мой позвоночник осыпается. И упал. Оказалось, осколочный перелом. Операция прошла неудачно, начались гнойные осложнения. Но страшнее всего то, что я был совершенно беспомощен — муху не мог согнать с собственного носа, — вспоминает Алексей.
Он решил, что лучше умереть в спортзале, чем на больничной койке. После долгой реабилитации, тренировок и установки специальных электродов, которые помогают мышцам работать, он вернулся к активной жизни — прыгнул с парашютом, стал заниматься спортом и даже собрал команду по регби.
— Мне понравились стремительность этой игры, столкновения, азарт, когда тебя блокируют, а ты должен вырваться. Мы уже не раз побывали на чемпионатах в Большой России, — поделился Алексей.