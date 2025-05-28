«Лучше умереть в спортзале, чем на больничной койке»: история бойца, вернувшегося после ранения к активной жизни

До СВО Алексей Щербатенко был предпринимателем в Красноармейске. После Майдана, как он говорит, понял, что русским не дадут спокойно жить, и тайно от семьи записался в ополчение. Прошел путь от бойца до охранника первого главы ДНР Александра Захарченко. Однако в 2017 году он упал с высоты в полной экипировке, ударился шеей — травму сразу не распознали, пытались усадить и поднять.