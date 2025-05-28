Свадебный вальс на протезе: трогательная история бойца, вернувшегося к жизни после потери ноги

Боец Владимир с позывным «Механ» пошел в ополчение сразу после вуза. Он не смог остаться в стороне, когда в родном Донецке взрывали школы и больницы. В 2020 году Владимир подорвался на мине, когда уходил от обстрела. Однако он не сдался, а после станцевал в протезе с любимой на свадьбе. Об этом боец рассказал KP.RU.
— Я упал — ноги нет. Первая мысль: «Что скажет моя невеста?» — вспомнил он.
Даже после травмы Владимир в госпитале запретил родным плакать, а невеста Алиса каждый день приезжала к нему после двух смен. Сыграли свадьбу сразу, как он встал на протез.
— Алиса — учитель танцев, она сама поставила наш свадебный вальс. И я вполне сносно исполнил его, а в финале поднял любимую на руки, — поделился боец.
Владимир вернулся в строй и во время СВО стал заместителем комвзвода. Кроме того, он сам собрал свое первое ружье против беспилотников с корпусом от советского пылесоса.
— Когда началась спецоперация, решил, что сидеть в штабе выше моих сил. Запрыгнул к парням в БТР. Те: «Механ», ты куда? «Я — им: “Я с самого начала с вами, а теперь, когда все началось, вы решили меня штабной крысой сделать?”, — признался военный.
Сейчас «Механ» воспитывает сына Максима и помогает родителям. Он стремится каждую свободную минуту проводить с семьей.