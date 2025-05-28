Свадебный вальс на протезе: трогательная история бойца, вернувшегося к жизни после потери ноги

Боец Владимир с позывным «Механ» пошел в ополчение сразу после вуза. Он не смог остаться в стороне, когда в родном Донецке взрывали школы и больницы. В 2020 году Владимир подорвался на мине, когда уходил от обстрела. Однако он не сдался, а после станцевал в протезе с любимой на свадьбе. Об этом боец рассказал KP.RU.