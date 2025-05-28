Потерявший руку и ногу боец СВО рассказал о покорении Эльбруса: Следующая цель — Эверест

До 2014 года Михаил служил в спецподразделении «Беркут», был тяжело ранен на Майдане, а в 2017 году — под Авдеевкой. По нему открыли автоматный огонь. Левая сторона тела была сильно повреждена, нервы пострадали. Врачи ампутировали руку и ногу, но он вернулся к активной жизни, выучился на медбрата и теперь помогает бойцам после ранений.