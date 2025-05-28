Потерявший руку и ногу боец СВО рассказал о покорении Эльбруса: Следующая цель — Эверест

Боец Михаил Гагарин, потерявший руку и ногу, поделился, как продолжает жить полной жизнью, помогает другим раненым и штурмует горные вершины. Об этом он рассказал корреспонденту KP.RU.
— Побывал в прошлом году на Эльбрусе. Преодолел почти 5,5 км, дошел, правда, только до седловины горы. Значит, будет повод вернуться, скоро собираемся, тогда на вершине и флаг ДНР установлю, — поделился боец.
До 2014 года Михаил служил в спецподразделении «Беркут», был тяжело ранен на Майдане, а в 2017 году — под Авдеевкой. По нему открыли автоматный огонь. Левая сторона тела была сильно повреждена, нервы пострадали. Врачи ампутировали руку и ногу, но он вернулся к активной жизни, выучился на медбрата и теперь помогает бойцам после ранений.
— Работаю в реабилитационном центре Донецка. Занимаюсь с ранеными в тренажерном зале, приучаю их к протезам. Говорю: «Не будете лениться — вскоре побежите!», — добавил Михаил.
Сам мужчина играет в регби и баскетбол на колясках. Волонтеры помогли Гагарину получить биомеханический протез для руки и ноги. Но он предпочитает пользоваться крюком. Сейчас его главный принцип — не замыкаться в себе. Мужчина признался, что мечтает покорить и Эверест.