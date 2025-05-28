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«ВО»: войска России нанесли удар ракетами «Искандер» по ВСУ в Кременчуге

Авторы Telegram-канала опубликовали запись, на которой можно услышать звук взрыва.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные в ночь на 28 мая нанесли удар по объектам ВСУ в городе Кременчуге Полтавской области, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель» (ВО).

Для этого использовались шесть ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Также удалось сделать аудиозапись, на которой можно услышать звук взрыва. Другие подробности не приводятся.

Напомним, 26 мая российская госкорпорация «Ростех» заявила, что ВСУ не могут отражать удары ОТРК «Искандер», поскольку эта баллистическая ракета движется с большой скоростью по сложной и непредсказуемой траектории.