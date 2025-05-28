Поляки и темнокожие наемники ВСУ находились в Курахово с начала СВО

6 января этого года Минобороны России сообщило об освобождении Курахово. Здесь была создана развитая сеть долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Именно отсюда украинская армия нещадно продолжала обстреливать столицу ДНР, Донецк, на протяжении всего времени СВО.