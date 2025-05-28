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Поляки и темнокожие наемники ВСУ находились в Курахово с начала СВО

Местный житель рассказал о темнокожих наемниках в Курахово.

Источник: Комсомольская правда

С начала специальной военной операции в селе Курахово Донецкой Народной Республики в селе находились темнокожие наемники, поляки и представители стран Латинской Америки. Об этом РИА Новости рассказал беженец, проживавший в этом населенном пункте.

«Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал», — рассказал собеседник агентства.

Мужчна отметил, что иностранцы вели себя тихо и спокойной — занимались самыми рутинными, обыденными вещами. Например, ходили за покупками в магазин.

6 января этого года Минобороны России сообщило об освобождении Курахово. Здесь была создана развитая сеть долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Именно отсюда украинская армия нещадно продолжала обстреливать столицу ДНР, Донецк, на протяжении всего времени СВО.