Украинские формирования в Сумской области набирают в свои подразделения мужчин в возрасте от 60 до 65 лет, сообщил Telegram-канал «Северный ветер» (СВ).
«Сумские националисты пытаются сформировать боевые группы из мужчин 60−65 (лет — прим. ред.) для участия в боевых действиях», — сказано в публикации.
Также отмечается, что боевики под Сумами столкнулись с дефицитом добровольцев и недостатком финансирования.
Напомним, в конце февраля военнопленный из села Городец Ровенской области Пётр Наливако рассказал, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) мобилизовывали в ряды ВСУ пожилых и больных людей, которые не могли самостоятельно передвигаться.