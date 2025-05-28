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«СВ»: в Сумской области в боевые группы ВСУ набирают пожилых людей

Украинские боевики под Сумами столкнулись с дефицитом добровольцев и недостатком финансирования.

Источник: Аргументы и факты

Украинские формирования в Сумской области набирают в свои подразделения мужчин в возрасте от 60 до 65 лет, сообщил Telegram-канал «Северный ветер» (СВ).

«Сумские националисты пытаются сформировать боевые группы из мужчин 60−65 (лет — прим. ред.) для участия в боевых действиях», — сказано в публикации.

Также отмечается, что боевики под Сумами столкнулись с дефицитом добровольцев и недостатком финансирования.

Напомним, в конце февраля военнопленный из села Городец Ровенской области Пётр Наливако рассказал, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) мобилизовывали в ряды ВСУ пожилых и больных людей, которые не могли самостоятельно передвигаться.