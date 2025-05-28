«СВ»: в Сумской области в боевые группы ВСУ набирают пожилых людей

Напомним, в конце февраля военнопленный из села Городец Ровенской области Пётр Наливако рассказал, как сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) мобилизовывали в ряды ВСУ пожилых и больных людей, которые не могли самостоятельно передвигаться.