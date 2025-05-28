За ночь над Россией сбили почти 300 дронов

В 12 муниципальных образованиях Подмосковья за ночь уничтожили 42 беспилотника, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое. Пострадавших нет. Столичный мэр Сергей Собянин за ночь сообщил в общей сложности о 33 сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. Также он рассказал об отражении атаки дронов в Зеленограде, не уточнив их количество.