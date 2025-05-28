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За ночь над Россией сбили почти 300 дронов

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили над Россией 296 беспилотников, сообщило Минобороны.

Дроны сбили над 14 регионами, в том числе Московским. Также беспилотники перехватили в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что над регионом за прошедшую ночь сбили 83 дрона, пострадавших нет. В Калужской области уничтожили 15 беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Обломки сбитого на окраине Обнинска аппарата упали на крышу жилого дома. Пострадавших и разрушений нет. Глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом сбили 23 дрона, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В 12 муниципальных образованиях Подмосковья за ночь уничтожили 42 беспилотника, рассказал губернатор Андрей Воробьев. В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое. Пострадавших нет. Столичный мэр Сергей Собянин за ночь сообщил в общей сложности о 33 сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы. Также он рассказал об отражении атаки дронов в Зеленограде, не уточнив их количество.

На фоне отражения атак беспилотников ряд российских аэропортов приостанавливали прием и отправку рейсов. Из-за ограничений задерживались сотни рейсов. Некоторые из следовавших в Москву самолетов перенаправили в петербургский аэропорт Пулково — он за ночь принял 14 рейсов в качестве запасного аэродрома.

К 8:21 мск самолеты готовились к отправке в аэропорты назначения. При этом пассажиров двух рейсов авиакомпаний Turkish Airlines и AJet отправили в Москву «наземным транспортом или альтернативными рейсами», добавили в пресс-службе Пулково.

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