ВСУ сами направили российский дрон на свой склад с боеприпасами: Наши охотились за меньшей целью

Российский дрон, целью которого был вражеский пикап, был заглушен украинской системой РЭБ. Да так удачно, что беспилотник угодил в гараж, который использовался боевиками Владимира Зеленского в качестве склада боеприпасов ВСУ. Об этом со ссылкой на бойца с позывным «Фил» сообщает РИА Новости.