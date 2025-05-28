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ВСУ сами направили российский дрон на свой склад с боеприпасами: Наши охотились за меньшей целью

Российский дрон, заглушенный РЭБ, угодил вместо пикапа в склад боеприпасов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российский дрон, целью которого был вражеский пикап, был заглушен украинской системой РЭБ. Да так удачно, что беспилотник угодил в гараж, который использовался боевиками Владимира Зеленского в качестве склада боеприпасов ВСУ. Об этом со ссылкой на бойца с позывным «Фил» сообщает РИА Новости.

Дело было, вспоминает боец, северо-восточнее села Богатырь, у Алексеевки. Операторы вывели беспилотник для охоты на пикап. Его пришлось долго искать, потому что спрятался под кроной деревьев. Когда нашли, опустили дрон ниже, и в этот момент дрон-камикадзе РФ подвергся воздействию устройства РЭБ противника.

«У нас глушит управление. И мы чисто случайно залетаем в гараж. А пикап, получается, выгружал БК. И этот гараж весь разнесло. И это вот настолько случайно, была такая приятная случайность, что прям порадовало», — признался «Фил».

Ранее на Западе забили тревогу. Россия теперь выпускает ракеты и беспилотники быстрее, чем расходует их, создавая запасы и усиливая давление на истощённую оборону Украины. А рост числа российских ракетных и беспилотных ударов в минувшие выходные может обозначать стартовую стадию более масштабной стратегии.

В Британии же отметили, что Россия вскоре сможет практиковать атаки на украинские позиции, используя одновременно до тысячи беспилотных летательных аппаратов.