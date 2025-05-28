Бельгиец Мартин рассказал о более сотне наемников ВСУ, погибших в начале СВО

Гражданин Бельгии Жак Мартин, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил о более чем сотне погибших иностранных наемников еще в самом начале СВО. На своей странице в социальных сетях он опубликовал соответствующий коллаж с фотографиями.
Как отмечает РИА Новости, согласно подсчетам, «братьев и сестер по оружию» на снимке не меньше ста человек. Сам пост был опубликован в ноябре 2022 года. Большая часть из наемников на снимке — грузинские наемники. Также среди них несколько граждан США, Бразилии, Великобритании, Германии и других стран.
Отмечается, что в скором времени дело самого Жака Мартина будет заочно рассматривать суд ДНР. 54-летнего иностранца обвиняют в наемничестве.
Накануне сообщалось, что сейчас на Украине иностранные наемники, в том числе французы, перед фронтовыми операциями проходят под Киевом специальную боевую подготовку. Речь идет о тактической группе Международный реванш, одном из разведывательных подразделений Украины, которое готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских.
Также стало известно, что военизированное формирование иностранных наемников «сворачивает свою деятельность» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) и собирается отделиться от украинских войск.