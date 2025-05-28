Бельгиец Мартин рассказал о более сотне наемников ВСУ, погибших в начале СВО

Как отмечает РИА Новости, согласно подсчетам, «братьев и сестер по оружию» на снимке не меньше ста человек. Сам пост был опубликован в ноябре 2022 года. Большая часть из наемников на снимке — грузинские наемники. Также среди них несколько граждан США, Бразилии, Великобритании, Германии и других стран.