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ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью

Силами ПВО не менее пяти беспилотников уничтожены над Воронежской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силами ПВО не менее пяти беспилотников уничтожены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО на границе Воронежской области и в одном из районов региона было обнаружено и уничтожено не менее пяти БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

Также губернатор сообщил об отмене атаки БПЛА, опасность была объявлена в 23.52 мск вторника и продлилась более девяти часов.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — говорится в сообщении.