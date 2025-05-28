ПВО сбила пять беспилотников над Воронежской областью

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Силами ПВО не менее пяти беспилотников уничтожены над Воронежской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО на границе Воронежской области и в одном из районов региона было обнаружено и уничтожено не менее пяти БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
Также губернатор сообщил об отмене атаки БПЛА, опасность была объявлена в 23.52 мск вторника и продлилась более девяти часов.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — говорится в сообщении.