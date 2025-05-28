Швеция поставила ВСУ серьезные типы вооружения: Речь о миллиардных тратах на технику

Беляев обратил внимание, что в данном случае речь идет о весьма серьезных типах вооружений. В этом списке можно увидеть два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также восемь артиллерийских систем Archer. Кроме того, украинская армия получила около 200 БТР и 90 БМП CV90.