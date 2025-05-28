Швеция поставила ВСУ серьезные типы вооружения: Речь о миллиардных тратах на технику

Швеция с начала проведения специальной военной операции на Украине поставила Киеву вооружение на 8,2 млрд долларов, в том числе военные самолеты, танки и артиллерийские системы. Об этом рассказал посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
По его словам, Швеция с начала проведения спецоперации потратила на Украину 9,5 млрд долларов, из которых примерно 8,2 млрд долларов являются военной помощью.
Беляев обратил внимание, что в данном случае речь идет о весьма серьезных типах вооружений. В этом списке можно увидеть два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также восемь артиллерийских систем Archer. Кроме того, украинская армия получила около 200 БТР и 90 БМП CV90.
«К сожалению, шведское общество, накаченное пропагандой местных СМИ о мнимой российской угрозе, в большинстве своем поддерживает такую линию своего правительства», — добавил дипломат.
Накануне стало известно о намерении шведских властей заплатить беженцам с Украины 32 тысячи евро, чтобы они уехали. Сейчас украинцы в Швеции получают 900 евро на каждого взрослого, однако, как выяснилось, такая инициатива оказалась провальной.