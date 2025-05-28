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Калининградец ушёл на СВО, чтобы погасить почти миллионный долг по алиментам

Последние полтора года мужчина не перечислял деньги на содержание сына.

В Калининграде местный житель ушёл на СВО, чтобы погасить почти миллионный долг по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в среду, 28 мая.

Мужчина частично выплачивал алименты сыну 2013 года рождения, накопил долг и был объявлен в исполнительный розыск. В последние полтора года и эти выплаты прекратились — по данным налоговой, у мужчины был нулевой доход. Судебный пристав-исполнитель связалась с работодателем и выяснила, что должник подписал контракт с Минобороны и убыл в зону СВО.

«Был сделан расчёт задолженности для того, чтобы направить сведения в Единый расчётный центр МО РФ для удержания алиментов и долга из доходов должника. Однако вскоре гражданин сам вышел на связь с судебным приставом и попросил этого не делать. На следующий день 970 тысяч рублей поступили на депозитный счёт отделения», — рассказали в ведомстве.

Все последующие выплаты алиментов будет производиться из доходов должника, которые он будет получать по месту службы.

Двое зеленоградских отцов отправились на СВО, чтобы расплатиться с долгами по алиментам.