Калининградец ушёл на СВО, чтобы погасить почти миллионный долг по алиментам

«Был сделан расчёт задолженности для того, чтобы направить сведения в Единый расчётный центр МО РФ для удержания алиментов и долга из доходов должника. Однако вскоре гражданин сам вышел на связь с судебным приставом и попросил этого не делать. На следующий день 970 тысяч рублей поступили на депозитный счёт отделения», — рассказали в ведомстве.