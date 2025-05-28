В зоне СВО погиб разведчик батальона ВДВ Дмитрий Макаров из Пермского края

Село Суганка Еловского округа станет местом прощания с погибшим в зоне СВО земляком. Макаров Дмитрий Владимирович погиб при исполнении воинского долга через два дня после своего дня рождения.
Дмитрий Макаров родился 22 февраля 1996 в деревне Бардабашка Бардымского округа. Затем семья переехала в село Суганка Еловского округа. В школьные годы активно занимался спортом. Окончил Сугановскую среднюю школу в 2012 году. Продолжил обучение в Перми. Получил специальность «Слесарь по ремонту автомобилей и оператора заправочной станции» в Краевом многопрофильном техникуме, параллельно получил профессию электросварщика.
В 2015 году Дмитрия призвали на срочную службу. Вернулся в Пермь, до ухода на СВО работал жестянщиком на заводе «Теплов и Сухов». Поженился. В 2024 году у Дмитрия и Светланы родилась дочь Мирослава.
Дмитрий Владимирович 5 ноября 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ. В зоне проведения СВО служил командиром отделения батальона разведки войсковой части ВДВ. Погиб в бою 24 февраля 2025 года.
Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования матери погибшего бойца Наталье Анатольевне, брату Александру Владимировичу, жене Светлане Ивановне и дочери Мирославе.
Гражданская панихида и митинг состоятся 29 мая с 12:00 2025 года возле здания Сельского дома досуга села Суганка.