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Российские средства ПВО сбили за сутки 339 дронов ВСУ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 6 управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 339 дронов самолетного типа ВСУ, 296 из них вне зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, а также 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 296 вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.