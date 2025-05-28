«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США, а также 339 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 296 вне зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Российские средства ПВО сбили за сутки 339 дронов ВСУ
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 6 управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 339 дронов самолетного типа ВСУ, 296 из них вне зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.