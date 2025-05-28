Главное из брифинга Минобороны 28 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ в живой силе в зоне действия группировки достигли 210 человек. Также ВС РФ уничтожили шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.