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Главное из брифинга Минобороны 28 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 28 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта

Подразделения «Северной» группировки заняли село Константиновка в Сумской области. Бойцы группировки «Восток» освободили село Зеленое Поле в ДНР.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по восьми бригадам и штурмовому полку противника в районах восьми населенных пунктов Сумской области.

В Харьковской области «Север» за сутки атаковал три бригады и пограничный отряд погранслужбы в районах четырех населенных пунктов.

Потери ВСУ в живой силе в зоне действия группировки достигли 210 человек. Также ВС РФ уничтожили шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

Группировка «Запад» переместилась на выгодные позиции

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречанское, Купянск, Новоосиново, Песчаное Харьковской области и Кировск ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 190 человек. Российские бойцы также ликвидировали две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар девяти бригадам ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 80 боевиков, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 440 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах 12 населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли более 440 бойцов, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Козак» и семь автомобилей.

Подразделения «Востока» продавили оборонную линию ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Комар, Новополь ДНР, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 165 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

«Днепр» наносит удары ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по девяти бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области и Николаевка, Антоновка, Осокоровка Херсонской области.

«Противник потерял до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, выпускающим ударные БПЛА, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 339 БПЛА самолетного типа, в том числе 296 вне зоны проведения СВО.