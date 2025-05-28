Главное из брифинга Минобороны 28 мая 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта
Подразделения «Северной» группировки заняли село Константиновка в Сумской области. Бойцы группировки «Восток» освободили село Зеленое Поле в ДНР.
«Север» продвинулся в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по восьми бригадам и штурмовому полку противника в районах восьми населенных пунктов Сумской области.
В Харьковской области «Север» за сутки атаковал три бригады и пограничный отряд погранслужбы в районах четырех населенных пунктов.
Потери ВСУ в живой силе в зоне действия группировки достигли 210 человек. Также ВС РФ уничтожили шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» переместилась на выгодные позиции
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Двуречанское, Купянск, Новоосиново, Песчаное Харьковской области и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 190 человек. Российские бойцы также ликвидировали две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар девяти бригадам ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 80 боевиков, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов, станцию РЭБ, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 440 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 украинским бригадам в районах 12 населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли более 440 бойцов, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Козак» и семь автомобилей.
Подразделения «Востока» продавили оборонную линию ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Комар, Новополь ДНР, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 165 человек. ВС РФ также уничтожили две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
«Днепр» наносит удары ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по девяти бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области и Николаевка, Антоновка, Осокоровка Херсонской области.
«Противник потерял до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК Украины, выпускающим ударные БПЛА, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска дронов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
- 339 БПЛА самолетного типа, в том числе 296 вне зоны проведения СВО.