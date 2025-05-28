В Крыму расширили список бойцов СВО, имеющих право на земельный участок

Как уточнил глава Госсовета речь идет о ветеранах, инвалидах боевых действий, а также членах их семей. Руководитель крымского парламента добавил, что в список также вошли люди, которые заключили контракт с момента объявления частичной мобилизации в России, 21 сентября 2022 года, а не с момента вступления в силу принятого ранее закона, 27 августа 2024 года.