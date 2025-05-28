В Крыму расширили список бойцов СВО, имеющих право на земельный участок

В Крыму расширили список участников специальной военной операции, имеющих право на земельный участок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Глава республики Сергей Аксенов предложил расширить перечень категорий граждан, которые имеют право на получить бесплатный участок или 1 млн рублей. Депутаты Госсовета поддержали инициативу руководителя региона.
«Теперь претендовать на такую меру могут, в том числе граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в рамках СВО», — рассказал Константинов.
Как уточнил глава Госсовета речь идет о ветеранах, инвалидах боевых действий, а также членах их семей. Руководитель крымского парламента добавил, что в список также вошли люди, которые заключили контракт с момента объявления частичной мобилизации в России, 21 сентября 2022 года, а не с момента вступления в силу принятого ранее закона, 27 августа 2024 года.