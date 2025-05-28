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Жога и Текслер почтили память тружеников тыла и павших в СВО в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая, ФедералПресс. Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и главный федеральный инспектор по региону Денис Чернятьев возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести» на Аллее Славы в Челябинске. Церемония прошла в рамках второго Уральского мотопробега, посвященного 80-летию Победы.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Этот памятник символизирует героический вклад южноуральцев в Победу в Великой Отечественной войне.

сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области

Затем представители власти возложили цветы к памятнику «Защитникам Отечества», отдав дань памяти героям, погибшим в ходе специальной военной операции.