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Су-34 сбросил авиабомбы на опорный пункт ВСУ в зоне группировки «Центр»

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар корректируемыми авиабомбами по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в интересах группировки войск “Центр”. Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сказано в сообщении.

После выполнения задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. Цели были поражены.