Су-34 сбросил авиабомбы на опорный пункт ВСУ в зоне группировки «Центр»

«Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в интересах группировки войск “Центр”. Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сказано в сообщении.