В Госдуме оценили прогноз Зеленского о сроках окончания СВО

«Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели. Мнение господина Зеленского здесь не является тем, которое стоит учитывать», — приводит слова Картаполова RTVI.
Парламентарий отказался обсуждать высказывание Зеленского о том, что на Украине каждый месяц состав вооруженных сил пополняют 25−27 тысяч человек.
«Комментировать высказывания этого господина я не считаю нужным, потому что он не дружит с головой», — подчеркнул депутат.
Ранее украинский президент назвал срок окончания конфликта на Украине. По его предположению, перемирия удастся достичь не ранее, чем в июне 2026 года. Свой прогноз он аргументировал тем, что российская сторона только через год почувствует последствия санкционных ограничений.
Зеленский также подчеркнул, что в ВСУ ежемесячно поступают на службу от 25 до 27 тыс. человек.
Президент Украины запросил у глав европейских государств 30 млрд долларов в 2025 году для увеличения мощностей предприятий по выпуску вооружений. Зеленский считает, что источником финансовой поддержки должны стать замороженные российские активы.