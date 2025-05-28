В Госдуме оценили прогноз Зеленского о сроках окончания СВО

Заявление Владимира Зеленского о достижении перемирия между Киевом и Москвой к июню 2026 года не связано с реальностью, так как сроки завершения спецоперации определяются достижением ее целей. Так прокомментировал для RTVI высказывание украинского лидера глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.