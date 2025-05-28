Российский БПЛА обезвредил вражеский дрон, перерезав кабель

Камера одного зафиксировала уникальный эпизод на поле боя: военные заметили летящий оптоволоконный дрон противника, представляющий угрозу для позиций ВС РФ. Операторы приняли решение действовать хитро: квадрокоптер подвели к вражескому аппарату на близкое расстояние и винтами перерезали оптоволоконный кабель украинского FPV-дрона. После потери связи дрон ВСУ вышел из строя и рухнул на землю, не выполнив боевую задачу.