Камера одного зафиксировала уникальный эпизод на поле боя: военные заметили летящий оптоволоконный дрон противника, представляющий угрозу для позиций ВС РФ. Операторы приняли решение действовать хитро: квадрокоптер подвели к вражескому аппарату на близкое расстояние и винтами перерезали оптоволоконный кабель украинского FPV-дрона. После потери связи дрон ВСУ вышел из строя и рухнул на землю, не выполнив боевую задачу.
Российский БПЛА обезвредил вражеский дрон, перерезав кабель
Оператор российского БПЛА сумел обезвредить вражеский дрон, который собирался атаковать позиции бойцов ВС РФ. Нестандартный ход нашего дроновода попал на видео, которое публикуют Telegram-каналы Baza и «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Василий Лейко
Автор Новости Mail