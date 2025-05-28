Украина намерена покупать американский газ через Румынию и Молдавию

Украина нашла новый способ покупать американский сжиженный природный газ (СГП) — страна планирует осуществлять поставки через Румынию, Болгарию и Молдавию. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».
По информации источника, первые поставки СПГ могут пройти уже в июне. При этом газ будет поступать реверсом из Греции, проходя через территорию указанных стран. Это, как сообщает источник, позволит импортировать порядка трех млн кубометров топлива за сутки.
«Если поставки продолжатся после октября, до конца года Украина может закупить до 700−800 миллионов кубометров американского СПГ», — говорится в статье.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине цены на газ поднялись до рекордных показателей. Согласно данным компании ExPro, стоимость топлива достигает 23,2 тысяч гривен за тысячу кубических метров, что является рекордным показателем за последние два года.