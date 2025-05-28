Депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал о ситуации в приграничной зоны Курской области. Парламентарий отметил, что группы ВСУ пытаются пройти вглубь российских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее так же заявлял, что подразделений ВСУ будут оставаться на территории России минимум до объявления перемирия.
Но депутат уверен, что эти слова — позерство. На самом деле картина иная.
— ВСУ пытаются прорваться в Курскую область силами буквально нескольких бойцов, крутятся возле этой границы, — сказал депутат Lenta.ru.
Парламентарий отметил, что слова Зеленского не соответствуют действительности.
Ранее, Владимиру Путину доложили о полном освобождении Курской области.
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